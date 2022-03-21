Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel, Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Kızılay gönüllüsü kadınları ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ATOSEV Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kızılay gönüllüsü kadınlarla bir araya geldi.

Kızılay'ın dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden başarılı çalışmalar yaptığını belirten Tuncel, "Kadının güçlenmesi, bireysel haklarına erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece hayati bir hedeftir. Bizim kültürümüzde kadın her zaman toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tuncel, daha sonra Kızılay gönüllüsü kadınlarla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.