Çukurova Üniversitesi'nde 'İlk Dersimiz Gazze' Etkinliği Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi, yeni akademik yılı 'İlk Dersimiz Gazze' etkinliği ile açtı. Etkinlik, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Filistinli öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı programda sağlık görevlilerine yönelik saldırılar gündeme getirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Bilim İletişimi Ofisince yeni akademik yılın açılış dersi "İlk Dersimiz Gazze" başlığıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Akif Kansu Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe üniversitede eğitim gören Filistinli öğrenciler ile akademisyenler de katıldı.

ÇÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ganim Khatib, programda yaptığı konuşmada, sağlık görevlilerinin bilinçli olarak hedef alındığını belirterek hayatta kalan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içinde çalıştığını ifade etti.

Programda, ÇÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz, "Kurgudan Gerçeğe Filistin" başlıklı sunum yaptı.

Programın sonunda katılımcılara "kefiye" ile Gazze direnişinin anısına üretilen bileklik hediye edildi.

