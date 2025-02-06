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Çukurova Üniversitesi'nde Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programı Düzenlendi

Çukurova Üniversitesi'nde Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programı Düzenlendi
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Adana'da Çukurova Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir anma programı gerçekleştirdi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve depremde kaybedilenler anıldı.

Adana'da Çukurova Üniversitesince (ÇÜ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen programda, afette yaşamını yitiren personel ve öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı video gösterildi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, konuşmasında, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu dile getiren Beriş, "Depremlere, tüm afetlere her halükarda, koşulda hazırlıklı olmak durumundayız. Eğer ki gerekli tedbirleri önceden alırsak yıkımları da minimize ederiz." dedi.

Beriş, milli birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu olaylar karşısında ortak refleks göstermek, hemen ayağa kalkmak, gerekli tedbirleri almak, ortaya çıkan yaraların sarılması noktasında çok önem taşıyor." diye konuştu.

Üniversite ve birimlerinin, depremin ardından yaraların sarılması için tüm müdahaleleri yaptığını anlatan Beriş, afette uzuvlarını kaybedenler ile ortopedik tedaviye ihtiyaç duyanlar için 2 yıl önce kurulan Çocuk İyilik Merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Programda, ÇÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nde görevli öğretim görevlileri Zehra Çetinkaya ve Ayten Eser, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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