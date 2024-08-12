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Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 24 Saatte 74 Uçak Trafiği Gerçekleşti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 24 saat içinde 74 uçak trafiği gerçekleşti ve toplamda 11 bin 108 yolcu hizmet aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanının bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılamada ne kadar güçlü olduğunu vurgulayarak, yolcu trafiğinin projeye olan ilginin ve güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos'ta törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 24 saatte 74 uçak trafiği gerçekleşti, toplam 11 bin 108 yolcu hizmet aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk iniş ve kalkışı yapan uçağın, Türk Havayolları'nın 'TK2462' sefer sayılı 'Gölbaşı' isimli uçağı olduğunu belirterek, "11 Ağustos'ta İstanbul'dan havalanan uçağımız 11.45'te Çukurova Havalimanımıza iniş yaptı. Aynı uçağımız, 13.00'te İstanbul'a gitmek için buradan kalkış yapan ilk uçak oldu" dedi. Bakan Uraloğlu, 24 saat içinde Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin veriler hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, "12 Ağustos saat 11.30 itibarıyla iç hatta 48, dış hatta 26 olmak üzere Çukurova Uluslararası Havalimanımızda toplam 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ise iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

'ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bir gün içinde 10 binden fazla yolcunun Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan faydalanmasının, bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılama kapasitesinin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yolcu sayısındaki bu yoğunluk, havalimanımızın sadece Adana ve Mersin değil; tüm bölge için ne kadar büyük bir fırsat sunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgeye gelen ve buradan ayrılan her bir yolcuya kaliteli ve güvenli hizmet sunma konusunda kendini kanıtlamaya devam edecek. Açılışın hemen ardından bu kadar yüksek bir yolcu trafiği görmek, projeye olan ilginin ve güvenin güçlü bir göstergesi. Çukurova Uluslararası Havalimanımızla bölgesel havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı ilk kez deneyimleyen yolcular, konforlu bir yolculuk yaptıklarını belirterek, memnun kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çukurova Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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