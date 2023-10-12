Çukurova Rock Festivali, Başlamasına Birkaç Saat Kala Adana Valiliği Tarafından Yasaklandı

Bu yıl 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde 6’ncısı yapılması planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana Valiliği tarafından yasaklandı. Valiliğin festivali yasaklama kararında; “Etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında yaşı küçük şahısların da bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak (cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık vb.) asayiş olaylarının yaşanabileceği” gerekçesine yer verildi.

Bu yıl 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde 6'ncısı yapılması planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana Valiliği tarafından yasaklandı. Valiliğin festivali yasaklama kararında; "Etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında yaşı küçük şahısların da bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak (cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık vb.) asayiş olaylarının yaşanabileceği" gerekçesine yer verildi.

Adana'da 2017 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 12-13-14-15 Ekim 2023 tarihlerinde 6'ncısı yapılması planlanan Çukurova Rock Festivali, etkinliğin başlamasına sayılı saatler kala Adana Valiliği tarafından yasaklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Bacardi Birbiçer Tesisleri'nde 12-13-14-15 Ekim tarihlerinde Ceza, Uzi, Selda Bağcan, Dedublüman, Gazapizm, Umut Kuzey, Güneş, Emir Can İğrek, Pentagram, Manuş Baba'nın da aralarında olduğu 20 sanatçının sahne alacağı Çukurova Rock Festivali, 6'ncı yılında yasaklama ile karşı karşıya kaldı.

Festivalin organizasyonunu gerçekleştiren Milyon Yapım tarafından Adana Valiliğinin yasak kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"FESTİVALİN ALKOLSÜZ YAPILMASI HALİNDE İZİN VERİLECEĞİNİ ŞİFAHEN SÖYLEYEN GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ VE DİĞER YETKİLİLERİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA BU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİMİZİ TAAHHÜT EDEN YENİ BİR DİLEKÇE İLE ADANA VALİLİĞİ'NE BAŞVURDUK"

"Temmuz ayında yapılan başvuruya şifahen sorun olmadığını ileten Adana Valiliği, ısrarlı aramalarımıza ve izne ilişkin bir yazı istememize rağmen herhangi bir şey tebliğ etmeyip organizasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce festivalin yapılamayacağını bildirdi. Festival alanında 300 çalışanla birlikte, 30 tır malzeme, devasa sahne, mobil tuvalet, bariyerler, arama kapıları kurulduktan sonra gelen tebligat, maddi manevi altından kalkılamayacak bir problem haline geldi. Festivalle alakalı olmayan, festival alanından 500 metre uzakta bulunan tekel bayileriyle ilgili, trafik ile ilgili sudan sebeplerle Çukurova Rock Festivali'ne izin verilmezken, buna rağmen çözüm arayışına girdik. Festivalin alkolsüz yapılması, 18 yaş altı katılımcıların etkinliğe alınmaması ve kamp olmaması halinde izin verileceğini şifahen söyleyen Güvenlik Şube Müdürü ve diğer yetkililerin talebi doğrultusunda bu şartları kabul ettiğimizi taahhüt eden yeni bir dilekçe ile Adana Valiliği'ne başvurduk. Her türlü şartları yerine getirmemize rağmen Valilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi.

"BİR HAFTA ÖNCE BİRÇOK FESTİVALİN OLDUĞU ADANA'DA ÖZELLİKLE BU FESTİVALİN YAPTIRILMAK İSTENMEMESİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bu karar ile, 12 bin civarı insanın bilet alarak katılım göstereceği Çukurova Rock Festivali'nde rezervasyon yaptırılmış oteller, yiyecek-içecek stantları, bölgedeki taşımacılar, otellerinde sahne almayı bekleyen sanatçılar ve bölge esnafı dahil herkes mağdur olacaktır. Mevcut ekonomik şartlarda dahi ısrarla ekonomi yaratmaya çalışan şirketimize geri dönülmez zararlar vereceği tartışılmaz. Bir hafta önce yapılan Adana Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi'ndeki konserler, 2-5 Kasım tarihlerinde Aqualand'de yapılacak Adana Gençlik Festivali dahil birçok festivalin olduğu Adana'da özellikle bu festivalin yaptırılmak istenmemesini anlamak mümkün değil. Adana Valiliği'nin iptal kararına ilişkin son dakikaya kadar iyi niyetle uzlaşma çabası içerisinde olduğumuzu, bu yüzden hukuki bir işlem başlatmadığımızı ifade ettik. Fakat gelinen noktada tüm yolların kapandığı tarafımıza şifahen bildirildiğinde hukuki olarak başvurmak için avukatlarımız gerekli girişimleri yaptı."

Adana Valiliğinin yasak kararı şöyle:

"ALKOLE DAYALI OLARAK (CİNSEL SALDIRI, KASTEN YARALAMA, HIRSIZLIK VB.) ASAYİŞ OLAYLARININ YAŞANABİLECEĞİ…"

"Umut Kuzey tarafından Milyon Yapım Organizasyon olarak, 12-13-14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Seyhan mevkii Bacardi Birbiçer Tesislerinde düzenlemek istenilen "Çukurova Rock festivali" etkinliğine ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğünün 14.09.2023 tarih ve 2023091314305371376 sayılı yazılarında "Etkinliğinin yapılacağı alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında organizasyon tarafından zafiyetler oluşabileceği, alan çevresinin açık olması ve etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük şahıslarında bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak (Cinsel Saldırı, Kasten Yaralama, hırsızlık vb.) asayiş olaylarının yaşanabileceği, ayrıca etkinlik alanının bulunduğu Kasım Gülek Bulvarında trafiğin yoğun olması nedeniyle etkinlik alanı ve çevresinde yeteri kadar park alanının bulunmaması sebebiyet verebileceğinden etkinliği düzenlenmesinin emniyet ve asayiş yönünden uygun olmayacağı." değerlendirildiği göz önünde bulundurarak; bahse konu etkinliğin düzenlenmesi Valilik Makamının oluru ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesinin (c) fıkrası hükmü gereğince uygun görülmemiştir."

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