Çukurova Gazeteciler Cemiyeti AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Çukurova Gazeteciler Cemiyeti AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Çukurova Gazeteciler Cemiyeti AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Esendemir, yazılı açıklamasında, AA'nın objektif haberleri hızlı biçimde iletmesiyle dünyada ilkeli yayıncılığın simgesi haline geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Esendemir, şunları kaydetti:

"Doğru, tam ve objektif haberleri, hızlı biçimde iletmesiyle dünyada ilkeli yayıncılığın simgesi haline gelen Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyorum. Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık haberlerini hem yurda hem de dünyaya duyuran Anadolu Ajansının gelecekte de ülkemizin ve basınımızın gelişmesine olan katkılarını devam ettireceği inancıyla tüm çalışanlara üstün başarılar diliyorum."

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Cafer Esendemir, Çukurova, Güncel, Haberler

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