Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Mart'ta konser verecek - Haberler

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Mart'ta konser verecek

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Mart'ta konser verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), keman sanatçısı Ezgi Sarıkçıoğlu'nun solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), keman sanatçısı Ezgi Sarıkçıoğlu'nun solist olarak sahne alacağı klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Mart Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri, şef Eray İnal yönetecek.

Programın ilk yarısında Ezgi Sarıkçıoğlu, Max Bruch'un "Keman Konçertosu No.1 Sol Minör" eserini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Alman müzisyen Mendelssohn'un 4. senfonisini müzik severlerin beğenisine sunacak.

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AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Çukurova, Konser, Cuma, Mart, Güncel, Haberler

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