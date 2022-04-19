Çukurova Devlet Hastanesi kitap bağış kampanyası düzenledi

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Hastanesince sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bir Kitap da Bizden Olsun" kampanyası düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başhekim Akif Küçükcan'ın onayıyla Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Huriye Sevim Akbıyık tarafından yürütülen bağış kampanyasına hastane çalışanları destekte bulundu.

Kampanya kapsamında toplanan kitap ve kırtasiye malzemeleri, Yüreğir Ethem Kuzucu İlkokulu yöneticilerine teslim edildi.