Çukurova'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINDA

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Yusuf YILDIZ-Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,