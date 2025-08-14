Çukurova'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Çukurova'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi yakınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

