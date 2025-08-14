Çukurova'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi yakınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
