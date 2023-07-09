Çukurova'da Yamaç Paraşütçüsü Uçuruma Düştü

Adana'nın Çukurova ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi, kontrolünü kaybederek uçuruma düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan paraşütçü hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde kontrolü kaybedip, uçuruma düşen yamaç paraşütçüsü, itfaiye ekiplerince kurtardı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgarlı Tepe yakınlarında yamaç paraşütü yapan bir kişi, kontrolünü kaybedince metrelerce yükseklikten düştü. Bölgedeki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, uçuruma düşen paraşütçüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, paraşütçüyü sedyeye koyup, vinçle yukarıya çıkardı. İlk müdahalesi yapılan paraşütçü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)