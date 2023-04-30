Çukurova'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi Adana'da bir haftadır devam eden yağmur bu kez Çukurova ilçesinde etkili olunca araçlar su içinde kaldı Adana'da Çukurova ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle araçlar su içinde kaldı.

Çukurova'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da bir haftadır devam eden yağmur bu kez Çukurova ilçesinde etkili olunca araçlar su içinde kaldı

ADANA - Adana'da Çukurova ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle araçlar su içinde kaldı.

Bir haftadır etkili olan yağmur ve dolu dün Yüreğir ve Sarıçam ilçesinde etkili olurken bu kez de Çukurova ilçesinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollar nehre dönünce araçlar su içinde kaldı. Yağmur nedeniyle bazı semt pazarını da su bastı. Pazarcılar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Turgut Özal Bulvarı ve ara sokaklar da göle döndü.