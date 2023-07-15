Çukurova'da mısır rekoltesi yüksek olacak

Çukurova'da geçen yıla göre ekim alanı hemen hemen aynı kalan mısırda rekoltenin, ilkbaharın sonundan itibaren başlayan ve haziranda da devam eden yağışlı havayla yüksek olması bekleniyor. Adana'da 2020'de yaklaşık 700 bin dönüm alanda ekilen mısırda 820 bin ton rekolte gerçekleşirken bu rakamlar 2021'de 665 bin dekarda 810 bin ton, geçen yıl ise 867 bin dönümde 888 bin ton olarak kayda geçti. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, insan beslenmesinin yanı sıra sanayide ve hayvan yemi olarak da kullanılan mısırın önemli bir ürün olduğunu söyledi. Türkiye'de geçen yıl 8 milyon ton, Adana'da da yaklaşık 900 bin ton civarında mısır üretildiğini aktaran Tekin, bu yıl da yine üretim alanının 860 bin dekar civarında olduğunu belirtti. Ancak bu yıl 1 milyon 200 bin ton civarında mısır üretimi beklediklerini ifade eden Tekin, Adana'nın Türkiye mısır üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk payını karşıladığını belirtti. İklim şartlarının daha iyi olmasıyla birlikte Adana'nın birinci sıraya yükselebileceğini söyleyen Tekin, sulamayla ilgili sıkıntı olmayan Çukurova'da mısır ekiminin artmasını beklediklerini dile getirdi.

Çukurova'da geçen yıla göre ekim alanı hemen hemen aynı kalan mısırda rekoltenin, ilkbaharın sonundan itibaren başlayan ve haziranda da devam eden yağışlı havayla yüksek olması bekleniyor.

Adana'da 2020'de yaklaşık 700 bin dönüm alanda ekilen mısırda 820 bin ton rekolte gerçekleşirken bu rakamlar 2021'de 665 bin dekarda 810 bin ton, geçen yıl ise 867 bin dönümde 888 bin ton olarak kayda geçti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, insan beslenmesinin yanı sıra sanayide ve hayvan yemi olarak da kullanılan mısırın önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl 8 milyon ton, Adana'da da yaklaşık 900 bin ton civarında mısır üretildiğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yıl da yine üretim alanımız 860 bin dekar civarında. Ancak bu yıl 1 milyon 200 bin ton civarında mısır üretimi bekliyoruz. Adana'da dekara ortalama verim, iklime bağlı olarak değişmekte. Bu yıl hava şartları gayet iyi. Bahar yağışlarını düzenli olarak aldık. Mısırlarımızda da rekoltenin yükselmesini bekliyoruz. Birinci ürünlerde ortalama dekara verimlerinin 1400-1500 kilogram civarında olması muhtemel. İkinci ürünlerde de 1000 ile 1200 kilogram arasında verim alınabilir."

Tekin, Adana'nın Türkiye mısır üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk payını karşıladığını belirterek, "Konya şu an mısır üretiminde birinci, Adana ikinci sırada yer almakta. Ancak bu yıl iklim şartlarının daha iyi olması, bizim bölgemizdeki mısır rekoltesini yükselteceğinden birinci sırada oluruz diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

İç Anadolu Bölgesi'nde sulama sorunu nedeniyle mısır üretiminden yavaş yavaş vazgeçildiğini gözlemlediklerini anlatan Tekin, sulamayla ilgili sıkıntı olmayan Çukurova'da ise ekimin artmasını beklediklerini kaydetti.

Tekin, silajlık mısır ekenlerin yer yer hasat yapmaya başladığını, gıda sanayisinde kullanılan ve ovada geniş ekim alanlarına sahip dane mısır çeşitlerinde hasadın ise ağustosta yapılacağını dile getirdi.

???????- İklim şartları mısırı olumlu etkiledi

Sarıçam ilçesinde mısır üreticisi ve silaj paketleme hizmeti veren Cumali Kurt da bu yılki hava şartlarının mısır için olumlu olduğuna işaret ederek, "Özellikle bahar aylarında yağışların olması ve havanın serin geçmesi, yazın sıcakların da biraz daha geç başlaması mısırlarımızı olumlu yönde etkiledi. Bu sene yüksek mısır rekoltesi beklemekteyiz." dedi.