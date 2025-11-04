Haberler

Çukurova'da İçki Hırsızı Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir tekel bayi önünden 24 şişe içki çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan F.C.A. tutuklandı. Hırsızlık olayının güvenlik kameralarıyla tespit edilmesinin ardından, şüphelinin çalıntı motosikletle kaçtığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 15 Ekim'de Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki bir tekel bayisi önünde bulunan 24 şişe içki çalındı.

İş yeri sahibi H.A'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlığı benzer suçtan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezasıyla aranan F.C.A'nın (34) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli F.C.A. saklandığı eve yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının olayda kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının iş yerinin önünde beklemesi ve motosikletle olay yerinden kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
