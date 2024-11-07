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Çukurova Belediyesi Personeline Temel Yangın Eğitimi Verildi

Çukurova Belediyesi Personeline Temel Yangın Eğitimi Verildi
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Çukurova Belediyesi, belediye personeline temel yangın eğitimi ve tatbikatı düzenledi. Eğitimde yangınların çıkış nedenleri ve ilk müdahale yöntemleri katılımcılara aktarıldı.

ÇUKUROVA Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü iş birliğiyle belediye personeline temel yangın eğitimi ve tatbikatı verildi.

Çukurova Belediyesi ana hizmet binasında ve Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şube Şefliğinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ekibi, belediye personelini yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgilendirdi. Yangına çıkış kaynağına göre müdahale edilmesi gerektiği aktarılan eğitimde, yangının büyümesini önleme, can ve mal kayıplarının önüne geçme konusunda ilk müdahalenin önemi vurgulandı. Yangınlarda yaşanan can kayıplarının büyük oranda solunan duman nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, iş yerlerinde ve konutlarda yangın risklerine karşı yapılması gerekenler anlatıldı.

Yangın tüplerinin nasıl kullanılması gerektiği ise gerçekleştirilen tatbikatta uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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