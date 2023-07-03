Çukurova Belediyesi Kurban Alanını Temizledi

Çukurova Belediyesi'nin kurban satış ve kesim yeri olarak belirlediği Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki fuar alanının yanındaki alan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Alanın temizlenmesiyle sinek ve benzeri haşerelerin üremesi engellendi, çevreye pis kokuların yayılması önlenmiş oldu.

Çukurova Belediyesi'nin kurban satış ve kesim yeri olarak belirlediği Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki fuar alanının yanındaki alan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla son birkaç haftadır yoğunluk yaşanan, bayram günlerinde de hem kurban satışı hem de kurban kesiminin yapıldığı alan, bayramın sona ermesinin ardından temizlendi.

Alan hem sinek ve benzeri haşerelerin üremesinin engellenmesi hem de çevreye pis kokuların yayılmasının önlenmesi amacıyla tamamen elden geçirildi; kurulan derme çatma yapılar söküldü, kepçe ve iş makineleriyle temizlendi, ortaya çıkan atıklar ise kamyonlara yüklenerek çöp alanına taşındı. Temizlenen alan daha sonra ekipler tarafından kireçlenerek koku ve mikrop üremesinin önüne geçildi.