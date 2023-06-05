Çukurova Belediyesi Çevre Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrenci ve Okullara Ödülleri Takdim Edildi

Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği 'çevre' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve okullara ödüllerini, Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin takdim etti. Başkan Çetin, "Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık" sözlerini hatırlatarak, çocuklarda çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çukurova Belediyesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılında düzenlediği afiş, atık yağ ve atık pil konulu çevre yarışmasında dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerini, Başkan Çetin'den törenle aldı. Çukurova Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Başkan Çetin, çevre konusuna yerel yönetimlerin çok önem vermesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu anlamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü çok önemli bir gün. Bu önemli günde farkındalık yaratılmalı. Biz de bu anlamda önemli çalışmalar yapıyoruz. 'Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık.' Tüm yerel yönetimler bu bilinçle hareket etmeli. Çukurova Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyoruz. Çevre bilinci oluşturmak eğitimle mümkündür. Ağaç yaşken eğilir. Bundan dolayı çocuklara küçük yaşlarda çevre bilinci verilmelidir. Bu amaçla Çevre Koruma Müdürlüğü'müz çevre ile ilgili çalışmalar yapıyor. Çocuklarımız çevreye duyarlı yetiştiriliyor. Bu ilçemizdeki yıl 116 okuldan 86'sı ziyaret edilmiş ve 13 bin 600 öğrenciye eğitim verilmiş. Yarışmalar düzenlenecek 600 kilogram atık pil, 620 kilogram atık yağ toplanmış. İlçemizdeki atıklar düzenli olarak zaten toplanıyor ama okullarımız desteği de bizim için önemli."

Başkan Çetin'in konuşmasının ardından afiş yarışmasında; Şehit Cafer Kaşan Anadolu Lisesi'nden Alperen Han birinci, aynı okuldan Mehmet Barış ikinci, ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nden Duru Kara da üçüncü olarak ödüllerini ve sertifikalarını aldı. Atık Pil yarışmasında, Dörtler Topalak İlkokulu birinci olurken, Abdullah Cem Turhan Anaokulu ikinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi de üçüncü olarak ödüle layık görüldü. Atık Yağ yarışmasının birincisi ise Recep Birsin Özen Ortaokulu oldu. Bu kategoride 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci Vakıfbank Ortaokulu da üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ve öğrencilere sertifikanın yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi.