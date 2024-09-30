Çukurova Belediyeler Birliği Eylül Ayı Toplantısı Gülnar'da Yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde Çukurova Belediyeler Birliği eylül ayı encümen toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2025 yılı bütçesi ve belediyelerin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Çukurova Belediyeler Birliğinin eylül ayı encümen toplantısı yapıldı.
Gülnar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Çukurova Belediyeler Birliği ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, 2025 yılı bütçesi ile belediyelerin sorunları konusunda katılımcıların görüşleri alındı.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, katılımcılara teşekkür ederek, "Toplantıda uzun yıllar görev yapan belediye başkanlarımızın tecrübelerinden faydalandık. Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verme noktasında bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.
Toplantının ardından Önge, belediye başkanları ve meclis üyelerine ilçenin yöresel ürünlerinden ikram etti.???????