Çukurova Belediye Başkanı Yangında Zarar Gören İş Yerlerini Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde meydana gelen yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek, esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçen günlerde meydana gelen yangında 12 iş yerinin yandığı Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ni ziyaret ederek, yangında iş yerleri zarar gören esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yangından üzüntü duyduğunu belirten Başkan Çetin, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Çetin, yangında 12 iş yerinin tamamen zarar gördüğü Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ni ziyaret ederek, esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Çetin, ilk olarak Site Başkanı Kemal Deniz ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşerek son durum hakkında bilgi aldı. Çetin ardından yangında zarar gören iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, iş yeri sahipleri ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangının çok üzücü olduğunu ve görüldüğü kadarıyla büyük maddi zarara yol açtığını belirten Başkan Çetin, "Her şey yerine konur, kayıplar karşılanır. Neyse ki çok şükür can kaybı olmamış. Bir daha böyle bir olay yaşanmamasını diliyorum. Büyük geçmiş olsun. Bu süreçte biz de elimizden ne gelirse desteğe hazırız" dedi.

Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi Başkanı Kemal Deniz de elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonucu 12 iş yerinin tamamen yandığını, çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bu süreçte esnafa sahip çıkılmasını istedi. Kemal Deniz, ziyareti ve desteğinden dolayı Çetin'e teşekkür etti.