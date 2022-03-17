Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde - Haberler

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Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 82-68 yendi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi LDLC Asvel'i 82-68 yendi. Bu skorla 2 maçı da kazanmayı başaran Mersin ekibi, adını yarı finale yazdırdı.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 30-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 50-24 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyodu 72-42 galip kapadı. Son periyot karşılıklı sayılarla geçerken, Mersin ekibi maçı 82-68 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, 2 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alfred Jovovic, Suzana Vujicic, Ofer Manheim

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Shavonte Zellous 8, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 18, Yvonne Turner 7, Dewanna Bonner 17, Esra Ural Topuz 2, Jasmine Thomas 14

LDLC Asvel: Juste Jocyte 2, Ingrid Tangueray 6, Aleksandra Chartereua 13, Alexia Chartereau 4, Julie Allemand 3, Marine Johannes 8, Marieme Bediane 10, Cassidie Cierra Burdick 8, Kayla Alexander 5, Sara Chevaugeon 9

1. Periyot: 30-13 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

Devre: 50-24 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

3. Periyot: 72-42 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

(Koray Ünlü/ İHA)

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

Çukurova Basketbol, Avrupa'da yarı finalde

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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