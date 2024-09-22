Çukurören Köyü'nün Tescilli Acı Kırmızı Biberi Hasat Edildi

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde yetiştirilen ve 4 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen acı kırmızı biber, hasadın ardından iplere dizilerek doğal ortamda kurutuluyor.

Köydeki 37 çiftçi tarafından mayıs ayında 320 dekar alana ekilen, yaklaşık 160 yıllık ata tohumu kullanılarak üretilen Türk Patent ve Marka Kurumundan tescilli biber, eylülde hasat ediliyor.

Ürün, iplere dizilerek köydeki evlerin balkonlarında ve dış duvarlarında kurutulup öğütüldükten sonra Ege Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, AA muhabirine, biberin çimlerini mart ayında seralarda eriştirmeye başladıklarını, daha sonra tarlaya ektiklerini söyledi.

Eylülde mahsulün güneşin etkisiyle kızardığını anlatan Dündar, "Topladıktan sonra köyde diziyoruz. Kurumaları için evlerimize, balkonlarımıza asıyoruz. Kuruduktan sonra da müşterilerimizi bekliyoruz. Dizi ya da toz halinde satıyoruz. Kargoyla da satışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Hem acının hem de yemeğin lezzetini alabiliyorsunuz"

Dündar, biberin tohumunu hiç değiştirmediklerini, doğal üretim yaptıklarını dile getirdi.

Ürünün yemeklere ayrı bir lezzet kattığını vurgulayan Dündar, "Biber acı ama yemeğin lezzetini de alabiliyorsunuz. Özelliği zaten bu. Hem acının hem de yemeğin lezzetini alabiliyorsunuz. Mideye de zararı yok. Ürünümüz kalite bakımından bir numara. Üretimimiz de güzel." diye konuştu.

Muhittin Dündar, biberden bu sene ortalama 640 ton rekolte beklediklerini sözlerine ekledi.

Üreticilerden 82 yaşındaki Emine Genç de ürünün tarihçesinin Osmanlı dönemine dayandığını, köyde büyük oranda biber üretimi yaptıklarını ifade etti.

Ürünün oldukça beğenildiğini belirten Genç, bu kültürü gelecek kuşaklara da aktarmak istediklerini kaydetti.