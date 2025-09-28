Haberler

Çukurören Köyü'nde Arazi Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Çukurören köyü kırsalında çıkan bir arazi yangını, ormanlık alanı tehdit ediyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Çorum il merkezine bağlı Çukurören köyü kırsalında çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.