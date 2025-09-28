Çukurören Köyü'nde Arazi Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Çorum'un Çukurören köyü kırsalında çıkan bir arazi yangını, ormanlık alanı tehdit ediyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Çorum il merkezine bağlı Çukurören köyü kırsalında çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel