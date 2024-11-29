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Çukurca'daki Restorasyon Tamamlandı, Taş Evler Hizmete Sunuldu

Çukurca'daki Restorasyon Tamamlandı, Taş Evler Hizmete Sunuldu
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda taş evler vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Vali Ali Çelik, bu yapıların ilçenin karakteristik özelliklerini yansıttığını belirtti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan taş evler ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki taş evlerde Valilik, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Ajansı Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) işbirliğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Vatandaşın hizmetine sunulan evlerin açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentlerin bazı değerlerinin ve karakteristik özelliklerinin olduğunu söyledi.

Taş evlerin de ilçeyi tanımlamak için geçmişin ruhunu yansıtan bu yapılardan olduğu belirten Çelik, "Bunların restore edilmesi, ayağa kaldırılması, emek sarf edilmesi de çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İkinci etabın da en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum." dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir ve DAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay da birer konuşma yaptı.

Ardından katılımcılar, butik otel, Gençlik ve Kültür Evi, Çukurca Müzesi ile Dengbej Evi olarak kullanılan taş evleri gezdi.

Açılışa Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve kurum amirleri katıldı.

Daha sonra Çukurca Devlet Hastanesini ziyaret eden, muhtarlar ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Çelik, etüt merkezinin açılışını yaptı, 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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