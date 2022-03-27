Çukurca'da sosyal medya konulu seminer düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer tarafından öğretmen ve velilere sosyal medya konulu seminer verildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Jandarma Adnan Bahat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde Kamer, sosyal medya kullanımıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

İlçede güzel şeylerin olduğunu belirten Kamer, "Çukurca terörle anılmak istemiyor artık. Akademik başarılar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ön plana çıkmak için projeler hayata geçiriliyor. Çukurca'da veliler ve öğretmenlerle bir araya geldik. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Seminere Kaymakam Hasan Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da katıldı.