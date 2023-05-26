Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde; 26 Mayıs 2023 Cuma günü Çukurca ilçesi kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 1 adet uçaksavar silahı ve sehpası, 1 adet Doçka yedek namlusu, 4 adet uçaksavar namlusu, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 2 bin 127 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı, bin 310 adet 12,7mm uçaksavar mühimmatı, 3 bin 276 adet 7,62mm Bixi makineli tüfek fişeği, 5 adet 50'lik uçaksavar mayonu, 1 adet 100'lük Bixi mayonu ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ