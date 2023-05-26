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Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde; 26 Mayıs 2023 Cuma günü Çukurca ilçesi kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 1 adet uçaksavar silahı ve sehpası, 1 adet Doçka yedek namlusu, 4 adet uçaksavar namlusu, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet el bombası, 2 bin 127 adet 14,5 mm Doçka mühimmatı, bin 310 adet 12,7mm uçaksavar mühimmatı, 3 bin 276 adet 7,62mm Bixi makineli tüfek fişeği, 5 adet 50'lik uçaksavar mayonu, 1 adet 100'lük Bixi mayonu ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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