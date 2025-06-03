Çukurca'da resim sergisi düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde resim sergisi açıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde resim sergisi açıldı.
İlçe meydanında gerçekleştirilen sergide Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Canan Karacan ve öğrencilerin eserleri yer aldı.
Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, serginin açılışını yaptı.
Sergiyi gezen Kumcu ve katılımcılar, resimler hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel