Çukurca'da kurumlar arası spor müsabakaları tamamlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaymakamlık ile Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında özel harekat takımı şampiyon oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Saran Kapalı Spor Salonu'nda 24 takımın katıldığı turnuvanın final maçı, Çığlı Spor ve Özel Harekat Spor takımları arasında yapıldı.

Maçı Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran ve vatandaşlar izledi.

Çekişmeli geçen maçı Özel Harekat Spor 3-1 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Kaymakam Kurt, kurumlar arası kış voleybol turnuvasının final maçı ile tamamlandığını söyledi.

Gençlerin, kamu kurumlarının, asker ve polislerin katılımıyla güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kurt, ilçede spor etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti.