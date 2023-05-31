Çukurca'da İmece Usulü Çeltik Ekimi Başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yerli ata tohumu olan çeltik ekimi imece usulüyle başladı. Çeltik ekimine başlayanlar, tarlaları önce çeltik ekimine hazır hale getiriyor ve birbirlerine yardım ederek ata tohumu olan çeltik ekimine başlıyorlar. İlaçlama yapılmayan çeltik, doğal olarak yetişiyor ve suyun bol olmasıyla güzel mahsul elde edilecek.

Çukurca'da çeltik ekimi başladı

HAKKARİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinde imece usulü yerli ata tohumu olan çeltik ekimine başlandı.

Irak sınırında bulunan Çukurca'nın Yeşilçeşme Mahallesi'nde başlayan çeltik ekimi, imece usulü yapılıyor. Çeltik ekimine başlayan Hüseyin Akdemir (58), tarlaları önce çeltik ekimine hazır hale getirdiklerini belirterek, "Ekeceğimiz tarla, toprak doyuncaya kadar su veriyoruz. İmece usulü ile birbirimize yardım ederek ata tohumu olan çeltik ekimine başlıyoruz. Çok meşakkatli bir süreç olmasıyla beraber çok lezzetli bir pirinç elde ediyoruz" dedi.

Kesinlikle ilaçlama yapmadıklarını ve çeltiğin doğal olarak yetiştiğini söyleyen Akdemir, suyun bol olmasıyla beraber güzel mahsul elde edeceklerini ifade etti.