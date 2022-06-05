Çukurca'da futbol turnuvası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurca'da futbol turnuvası başladı

AA - Mehmet Dayan - Güncel
 - Güncelleme:
Çukurca'da futbol turnuvası başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Gençlik Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Gençlik Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde organize edilen turnuva, 14 erkek ve 4 kız takımın katılımıyla başladı.

Kaymakam Hasan Kurt, yaptığı açıklamada, ilçedeki gençleri futbol turnuvasıyla bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin yeteneklerinin farkına varmalarını istediklerini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Çukurca artık sporcu yetiştiren bir ilçe. Spor müsabakaları bunun göstergesidir. Çukurca'da milli sporcuları yetiştirmeye hedefliyoruz. Bu potansiyelin farkındayız. 26 Haziran'a kadar sürecek turnuvada dereceye giren takımları ödüllendireceğiz."

Belediye Başkanı Ensar Dündar ise gençleri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "İlçemiz artık güven ve huzurun ilçesidir. Herkesi buraya davet ediyorum. İlçemizi kötü olaylarla değil, turizmle, doğal güzellikleriyle, coğrafi zenginlikleriyle tanıtmak istiyoruz." dedi.

AA / Mehmet Dayan - Güncel

Hisarcık Çukurca gençlik Futbol Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title