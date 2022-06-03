Çukurca'da el sanatları sergisi - Haberler

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Çukurca'da el sanatları sergisi

AA - Mehmet Dayan - Güncel
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Çukurca'da el sanatları sergisi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el sanatları sergisi açıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Merkezin salonunda düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam Hasan Kurt, mesleki kurslarla kadınların ekonomik hayatına katkıda bulunduklarını söyledi.

Kurslarda unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin yaşatılması için de çalışma yürütüldüğünü anlatan Kurt, kadın kursiyerleri tebrik etti.

Sergiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, İlçe Milli Eğitim Ceyhan Doğan ve kurum amirleri de katıldı.

AA / Mehmet Dayan - Güncel

Hasan Kurt Hakkari Çukurca Güncel Haberler

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