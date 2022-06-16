Çukurca'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi Çukurca Kaymakamlığı, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle "Sınırda Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında düzenlenen yarnışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Çukurca Kaymakamlığı, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle "Sınırda Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında düzenlenen yarnışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. İlçedeki, Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen programda, resim, müzik, şiir ve sporun farklı branşlarında düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Resim sergisinin gezilmesi ve müzik dinletisiyle sona eren programa, Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanvekili Yarbay Ahmet Can Kaledere, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Balamur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. AA / Mehmet Dayan - Güncel milli eğitim bakanlığı Jandarma Hisarcık Çukurca Güncel Haberler

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