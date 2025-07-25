Çukurca'da Bozayı ve Yavruları Gıda Ararken Görüntülendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gece saatlerinde bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer, vatandaşları ayılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
HAKKARİ'nin Çukurca ilçe merkezine inen bozayı ile 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.
Çukurca ilçe merkezine gece saatlerinde inen bozayı ile 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Etrafta dolanan ayılar, çöplükte yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Yetkililer, vatandaşların ayılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel