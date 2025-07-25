Çukurca'da Bozayı ve Yavruları Gıda Ararken Görüntülendi

Çukurca'da Bozayı ve Yavruları Gıda Ararken Görüntülendi
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gece saatlerinde bozayı ve 2 yavrusu, yiyecek ararken cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer, vatandaşları ayılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçe merkezine inen bozayı ile 2 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

Çukurca ilçe merkezine gece saatlerinde inen bozayı ile 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Etrafta dolanan ayılar, çöplükte yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Yetkililer, vatandaşların ayılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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