Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Mehmet Dayan - Güncel
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Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Davul zurna eşliğinde halay çekilmesiyle son bulan törene, Kaymakam Hasan Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

AA / Mehmet Dayan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Çukurca, gençlik, Güncel, Haberler

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