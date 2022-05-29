Çukura düşen yavru karacaya şefkat gösterdi - Haberler

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Çukura düşen yavru karacaya şefkat gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çukura düşen yavru karaca, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çukura düşen yavru karaca, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Korkan karacayı severek sakinleştirmeye çalışan vatandaş ise o anları kayda aldı.

Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi mevkiinde bulunan fındık bahçesinde çalışan Akif Özcan, çukurdan sesler geldiğini fark etti. Çukurun içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan yavru karacayı fark eden Özcan, yardım ederek karacayı çukurdan çıkardı. Korkan karacayı severek sakinleştirmeye çalışan vatandaş, o anları kayda aldı. Çukurdan çıkartılan ve korkmuş halde olan yavru karaca, kendisini bekleyen annesinin yanına doğru hızla uzaklaştı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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