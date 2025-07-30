Çukura Düşen İnek Kurtarıldı

Çukura Düşen İnek Kurtarıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, ahır zemininin çökmesi sonucu çukura düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çukura düşen inek kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kayabaşı köyünde besicilik yapan Gülyaz Ünlü'ye ait inek, ahır zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Ünlü'nün yardım talebi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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