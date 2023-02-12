Çubukluların depremzedelere desteği sürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremde zarar görenlere yönelik başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların ilgisi sürüyor. İlçedeki yardım kampanyalarına çocuklarda kumbaralarını, oyuncaklarını ve takılarını getirerek destek oluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremlerin ardından halkın yaraları sarılmaya çalışılıyor. İlçedeki tüm sivil toplum kuruluşların katılımıyla oluşturulan Çubuk Yardım Platformu tarafından bir taraftan yardımlar toplanırken diğer taraftan da "Evim Evindir" adlı kampanya başlatılarak gelen depremzedelerin öğrenci yurtlarında ve misafirhanelerde barınması sağlanıyor.

Kampanyalara büyüklerin olduğu kadar küçük yaştaki çocuklar da ilgi gösteriyor. Çubuk'ta 11 yaşındaki Melisa Yılmaz, gönderdiği paketin içerisine bir de mektup ekledi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından açılan paketteki mektup okuyanları duygulandırdı.

Babasıyla ve kardeşiyle Esenlik Hayır Çarşısına gelen 5 yaşındaki Ali Alparslan Gülber de kumbarasında biriktirdiği 500 lirayı görevlilere vermek istedi. Görevliler tarafından ayni yardıma yönlendirilen Gülber, "Paralarımı biriktirdim ve depremzedelere vermek için getirdim." ifadesini kullandı.

Çocuğundan gelen talep doğrultusunda bağışta bulunmaya geldiklerini anlatan baba Akın Gülber, AA muhabirine, '"Televizyonda izleyip etkileniyorlar. Annesiyle birlikte böyle bir şey yapmak istemişler. Ben de kendisiyle birlikte kumbarasını da alarak buraya geldim" diye konuştu.

Öte yandan bazı çocuklarda evlerindeki olanları, aldıkları veya kendi yaptıkları takılar ile oyuncakları deprem bölgesinden ilçeye barınmak için gelen depremzede ailelerin çocuklarına bizzat gelerek veriyor.

Bunlardan biri de 8 yaşındaki Nisa Nur, kendi yaptığı bileklikleri bir mektupla yardım toplama merkezine getirdi. Mektubunda Nur, "Yaralarımız hep birlikte saracağız. Bunları sizin için yaptım. Güle Güle kullanın" ifadesine yer verdi.

İlçenin dört bir yanından gelen vatandaşlar, aldıkları malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere Esenlik Hayır Çarşısına getirerek görevlilere teslim ediyor. Kızılöz Mahallesi sakinleri de kuru odunları keserek yakacak olarak kullanılmak üzere traktörle 'Esenlik Hayır Çarşısına' getiriyor.

İlçeye gelen depremzedelerin yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalle sakinleri olarak çalışma başlattıklarını anlatan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Gökçe, "Mahalle sakinleri olarak bizde bu şekilde destek olmak istedik. Tüm mahallelimiz evimizdeki hazır kuru odunları topladık, kırdık ve çuvallayarak hazır hele getirdik. Bu kış gününde kimse üşümesin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş da depremzede vatandaşları ziyaret ederek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

İhtiyaçlarını almak için Esenlik Hayır Çarşısına gelen Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı depremzede Mesut Özdem ise, "Evimiz ağır hasarlı, tamamen kullanılmaz halde. Biz de barınmak amacıyla geçici olarak buraya geldik. Allah razı olsun her şeyimizle ilgileniyorlar." ifadesini kullandı.