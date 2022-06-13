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Çubuklu sporcular 12 madalya ile ilçenin gururu oldu

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuklu sporcular 12 madalya ile ilçenin gururu oldu

Çubuk Wushu Kungfu takımı Ankara'da düzenlenen, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası"nda 12 madalya kazandı.

Çubuk Wushu Kungfu takımı Ankara'da düzenlenen, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası"nda 12 madalya kazandı.

Altındağ ilçesinde bulunan İsmet İraz Taekwondo Salonu'nda Wushu Kung-Fu Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen, 18 kulüpten 140 sporcunun katıldığı turnuvada, Çubuk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Çubuk Wushu Kungfu takımı büyük başarı elde etti.

Turnuvada, Çubuklu sporcular12 madalya kazandı.

Antrenör Halit Erdemir, gazetecilere, sporcuların turnuvada 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığını söyledi.

Kazandıkları madalyaları ilçeye armağan ettiklerini ifade eden Erdemir, şunları kaydetti:

"Sporcularımızdan Rabia Avan, Mahmut Ali Demirci, Mevlüt İnce, Mustafa Ekici altın madalya alarak birinci olurken, Tayfun Karakütük, Furkan Tekaüt, Ali Batuhan Çoban, Yunus Emre Ekici gümüş madalya alarak ikinci oldu. Gülse Avan, Ali Osman Gençer, Hasan Erdoğan ve Halil İbrahim Yanık ise bronz madalya alarak üçüncü oldu. Ayrıca takımımız Ankara ikincisi olarak gümüş madalya ve ikincilik kupası kazandı."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal da başarılarından dolayı sporcu ve antrenörleri Halit Erdemir'i tebrik ederek, sporcuların bu başarıyla kendilerini bir kez daha gururlandırdığını belirtti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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