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Çubuklu Kadınlar Tandır Böreği ile Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Çubuklu Kadınlar Tandır Böreği ile Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, geleneksel tandır böreği yaparak hem geçmişi yaşatıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor. Atölyelerde yapılan kıymalı, patatesli ve peynirli börekler, artan talep ile dikkat çekiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar, tandır böreği yaparak gelir elde ediyor.

Bazlama, gözleme, tandır böreği gibi ürünleri yapmak amacıyla birçok atölyenin açıldığı ilçede, ev hanımları bu lezzetleri yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Büyüklerinden öğrendikleri şekilde tandır böreği yapan kadınlar, damakları tatlandırıyor.

Nuray Danalı, AA muhabirine, geçmişte annelerinin, ninelerinin yaptığı tandır böreğini, bugüne taşıyarak gelecek nesillerin unutmaması için üretimini sürdürdüklerini söyledi.

Danalı, uğraşı sayesinde gelir elde ettiğini dile getirdi.

Güldane Kesti de kıymalı, patatesli, peynirli tandır böreği yaptıklarını belirterek, "Bu çok aşamalı, çok güzel bir yiyecektir. Çok sayıda müşterimiz var." dedi.

Vesile İpek ise "Eskiden misafirlere yapılırdı ama şu an herkes istediği zaman bu ürünü alabiliyor. Herke kendi evinde de istediği zaman yapabiliyor. İsteyen patatesli, isteyen kıymalı, isteyen ıspanaklı yapar. Hepsi de güzel olur. Talep her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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