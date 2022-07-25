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Çubuklu judocular ilçeye 2 madalyayla döndü

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuklu judocular ilçeye 2 madalyayla döndü

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan 2 madalyayla ayrıldı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü, Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan 2 madalyayla ayrıldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da düzenlenen şampiyonada 1 altın ve 1 bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Altın madalya alan sporcuların eylülde Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın katıldığı her karşılamada önemli dereceler elde etmeleri bizleri mutlu ediyor. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın katkılarıyla açtığımız kulüpte yaklaşık 1600 sporcuya çeşitli branşlarda spor yaptırıyoruz. İlçemizden 11 sporcu ile turnuvaya katıldık. Sporcularımızdan ağır sıklet Ali İhsan Esen altın madalya alarak kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 60 kilogramda Muhammet Yiğit Dalgıç ise bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da madalya kazanan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Çubuk Belediyesi Karahisar Türkiye Güncel Haberler

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