Çubuklu dünya şampiyonu kick boksçu Kurnaz'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret - Haberler

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda kategorisinde birinci olan kick boks sporcusu Sude Kurnaz, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Demirbaş, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki turnuvaya katılan ve kadınlarda 65 kilogramda altın madalya alan Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Sude Kurnaz ve okul müdürü Fevzi Maman'ı makamında kabul etti.

45 ülkeden 3 bin 216 sporcunun katıldığı turnuvada kategorisinde dünya birincisi olan sporcu Kurnaz'ı tebrik eden Demirbaş, Kurnaz gibi ilçedeki tüm sporculara destek verdiklerini söyledi.

Sporcularının sadece Türkiye'de değil, dünyada da adından söz ettirir hale geldiğini hatırlatan Demirbaş, "Sporcularımızdan ardı sıra başarı gelmektedir. Elde edilen bu başarılar gurur kaynağımız olmaya devam ediyor." dedi.

Arkadaşının tavsiyesi ile başladığı sporu severek sürdürdüğünü anlatan Kurnaz, "yapamazsın" diyenlere inat kararlılıkla hedefine ulaşacağını kaydederek, "İnşallah hedefim milli takıma girmek. Bunun için yoğun bir çalışma sürdürüyorum." diye konuştu.