Çubuk vişnesi coğrafi işaret aldı - Haberler

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Çubuk vişnesi coğrafi işaret aldı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk vişnesi coğrafi işaret aldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yetiştirilen ve henüz dalından toplanmadan alıcı bulan Çubuk vişnesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yetiştirilen ve henüz dalından toplanmadan alıcı bulan Çubuk vişnesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, vişnenin ilçe için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

İlçenin, Ankara'nın birinci, Türkiye'nin beşinci vişne üretim merkezi olduğunu belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"İlçemizde üretilen vişneler kalitesi bakımından çok değerlidir. Birçok bölgemizde henüz dalındayken alıcı buluyor. Aldığımız bu patent sayesinde ve yapılan tanıtımlarla üreticimizin ürettiği ürünlerin piyasa değeri daha da artacak. Ayrıca kurduğumuz örnek tesisle vişnenin ilçemizde işlenmesi yönünde girişimcilere rehberlik edeceğiz. Bu da yeni istihdam demek ve ürünümüzün katma değerinin de daha çok artması anlamındadır."

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Hisarcık, Patent, Ankara, Çubuk, Güncel, Haberler

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