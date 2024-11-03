Çubuk Turşusu, 'Yeşil Altın' ile Dünya Pazarında

MEHMET CAN TOPTAŞ/HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde hazırlanan ve "yeşil altın" olarak nitelendirilen turşular, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, verimli ve düz tarım arazileri nedeniyle "İç Anadolu'nun Çukurovası" olarak bilinen Ankara'nın Çubuk ilçesi turşusuyla dünyanın birçok yerinde tanınıyor.

İlçeyle adeta özdeşleşen "Çubuk turşusu", belediye ve Ankara Kalkınma Ajansı ortaklığında kurulan Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde üretiliyor. Yaz aylarında üretimi yapılan Çubuk turşusu, sonbahar ve kış döneminde raflarda yerini alarak, alıcılara sunuluyor.

Turşu sevenler özellikle salatalık turşusunu tercih ederken bölgede aralarında lahana, patlıcan, havuç, mısır, mandalina ve muzun da olduğu 40 çeşit turşu yapılıyor.

"Yeşil altın" 2008'de TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret aldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine, Çubuk turşusunu, "yeşil altın" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) 2008 yılında coğrafi işaret tescili alan ve Avrupa Birliği'ne de tescil başvurusu yapılan turşunun marka haline geldiğini vurgulayan Demirbaş, "40 çeşit turşu kuruyoruz. Turşumuzu lezzetli yapan en önemli özelliğin, yapımında kullanılan tüm malzemelerin ilçemizde üretilmiş olduğunu düşünüyoruz. Ancak ilçemizde yetişmeyen mandalina ve muz turşusunu deneme amaçlı yaptık." dedi.

Demirbaş, müşteriler tarafından en çok salatalık turşusunun tercih edildiğini, diğer turşulara talebin de artış eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her yerine satış yaptıkları bilgisini veren Demirbaş, şöyle konuştu:

"Yurt dışına da satışını yaptığımız Çubuk turşumuzun pazar payı her geçen gün artıyor. Turşumuz, Türkiye'deki sofraların yanı sıra aralarında ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere'nin de olduğu 15 ülkenin vazgeçilmezi haline geldi. Hedefimiz, Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki bütün ülkelerin sofralarında Çubuk turşusunun yerini alması ve dünya markası haline gelmesidir."

Demirbaş, turşu üretiminin yüzde 80'inin salatalıktan yapıldığına dikkati çekerek, bu ürünü lahana, domates, patlıcan turşularının takip ettiğini bildirdi.

Çubuk topraklarında yetişen "Toros tipi salatalık"ların, özellikle kaynak sularıyla beslenmesinin ayrı bir lezzet kattığına işaret eden Demirbaş, su, tuz ve sirke oranlamasının yanı sıra defne yaprağı, dereotu, sarımsak ile çeşitli aromaların da Çubuk turşusunun marka haline gelmesine katkı yaptığını anlattı.

Demirbaş, turşunun yurt dışındaki pazar payını artırmak amacıyla yapılan festivallere katıldıklarını belirterek, talepler doğrultusunda yurt dışından gelen heyetlere hem ilçenin hem de turşularının tanıtımını yaptıklarını dile getirdi.

"Mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin turşusunu kuruyoruz"

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi'nde görev yapan Gülden Tosun da işletmede Çubuk turşusunu tanıtmak amacıyla üretimler ve eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Salatalık turşusunun ardından turşunun vazgeçilmezi sarımsağın da bu yıl itibarıyla ilçede üretilmeye başladığını vurgulayan Tosun, tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri ürünleri, insanların beğenisine sunduklarını kaydetti.

Tosun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Bölümü öğrencilerinin tesise gelerek uygulama yaptıkları bilgisini vererek, "Laboratuvarımızda çeşitli testler yaparak, turşunun daha faydalı hale getirilmesini sağlıyoruz. Mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin turşunu kuruyoruz." diye konuştu.

"Gelen taleplere göre farklı turşular yapmaya devam edeceğiz"

Çubuk Turşucular Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli de ailesi tarafından 48 yıl önce başlayan turşu yapım işini devam ettirdiğini belirterek, kendisinden sonra da çocuklarının bu işi sürdüreceklerini söyledi.

İlk olarak Çubuk'ta özel olarak yetiştirilen salatalıkların turşusunun yapıldığını belirten Benli, "Daha sonra gelen talebe göre farklı sebzelerden turşu yapmaya başladık. Yaklaşık 40 çeşit turşu üretimi yapıyoruz. Bugüne kadar beğenilmeyen bir turşu türümüz olmadı. Gelen taleplere göre farklı malzemelerden turşu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Benli, yıllık 200 ton turşu satışı gerçekleştirdiklerini, 1 kilogramlık salatalık turşusunun 100 lira, 2 kilogramlıkların 200 lira, 5 kilogramlıkların ise 400 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.