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Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan şehit askerler için taziye

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Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Avan, şehit haberleriyle tüm vatan evlatlarının olduğu gibi şehit yakınlarının da yüreklerine kor ateşin düştüğünü belirtti.

Şehit haberlerini büyük üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Avan, "Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bölücü terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini ve askerlerimize yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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