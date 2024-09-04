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Çubuk'tan TEKNOFEST'e 'Kültürel Hazine Türkiye' oyunuyla katılım

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Ankara'nın Çubuk ilçesinden bir grup öğrenci, turizm sektörüne katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları 'Kültürel Hazine Türkiye' oyunuyla TEKNOFEST'te yer alacak. Oyunda Ankara, Trabzon, Mardin, Antalya ve İstanbul ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinden bir grup öğrenci, ülkenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları "Kültürel Hazine Türkiye" oyunuyla TEKNOFEST'te yer alacak.

Çubuk Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde usta öğretici Ayşe Sümeyye Canbolat danışmanlığında yazılım kursuna katılan öğrenciler, turizm sektörüne katkı sağlamak amacıyla şehirleri tanıtan bir oyun hazırladı.

Usta öğretici Canbolat, AA muhabirine, öğrencilerle hazırladıkları oyunda Ankara, Trabzon, Mardin, Antalya ve İstanbul ile ilgili bilgilerin yer aldığını söyledi.

Çubuk Gençlik Merkezi yetkililerinin verdiği destekle hazırladıkları projeyle TEKNOFEST'e katılacaklarını belirten Canbolat, "Türkiye'nin turizm potansiyelinin artmasına katkı vermek istedik. Projeyle TEKNOFEST'e başvurduk, finale kadar ilerledik. Gençlerimizi azim ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Hedefimiz 81 ili ilçeleriyle beraber tarihi, doğal, gastronomi alanlarını güzel bir şekilde sunarak, etkili bir şekilde tanıtmak." diye konuştu.

Canbolat, "Kültürel Hazine Türkiye" isimli oyunun aplikasyonunu ileriki aşamada bütün mağazalarda herkesin cep telefonlarına ücretsiz şekilde indirebileceğini dile getirdi.

Öğrencilerden Nurgül Arpalık da merkezde açılan yazılım kursu sayesinde oyun hazırlamayı öğrendiğini söyledi.

Hazırladıkları oyunla ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Arpalık, "Oyunumuzda bir taşıtla Türkiye'yi geziyoruz. Türkiye'nin coğrafi ve tarihi bilgilerini kullanıcılara sunuyoruz. Hem çocuklar hem de yetişkinler oyunu severek oynayacak." dedi.

Öğrencilerden Semih Buğra Aydos da oyunlarının birkaç temel aşamadan oluştuğunu dile getirerek, "Ülkemizin önemli yerlerini bir harita içinde oyuncuya tanıtıyoruz. Bir kültürel hazine oluşmasını ve insanların sanal ortamda gezmelerini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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