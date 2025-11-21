Çubuk'tan Gazze'ye İnsani Yardım Tırı Gönderildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinden insani yardım malzemesi yüklü tır Gazze'ye hareket etti.

İhh Çubuk Şubesi Başkanı Abdülhamit Ateş, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, Gazze'ye yardım ulaştırmanın bir nebze kolaylaştığını belirterek, "Hazırladığımız gıda tırını bugün dualarla uğurluyoruz. Çubuk halkı bugüne kadar olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında durdu. Emanetlerinizi teslim aldık, Allah nasip ederse Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Konuşmaların ardından yardım tırı, dualarla uğurlandı.