Çubuk'tan deprem bölgesine şu ana kadar 12 tır yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesinden deprem bölgesine şu ana kadar 12 tır yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesinden deprem bölgesine şu ana kadar 12 tır yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturulan "Çubuk Yardım Eli Platformu"nca yardımlar Atatürk Parkı ve Lojistik Merkezi'nde toplanıyor.

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı, gıda malzemesi, su, kıyafet ve hijyen malzemesi, Türk Kızılay Çubuk Şubesi ve İHH Çubuk Şubesi gönüllerince tasnif edilip paketlenerek, belediye ekiplerince tırlara yükleniyor.

İlçedeki yardım faaliyetlerini Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi'nde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş koordine ediyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede toplanan yardımların koordineli şekilde bölgeye ulaştırıldığını belirterek, "Depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Şu ana kadar 12 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Bunun yanında bölgeye AFAD gönüllüleri, operatör, şoför ve iş makineleri gönderdik. Firma sahiplerimiz ve vatandaşlarımız her türlü desteği veriyor. Onlara da tek tek teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çubuk'tan 12 iş makinesi, 7 çekici, 1 kamyon, 2 lojistik araç, 34 personel ile 30 operatör ve şoför sevk edildi.

Gönüllülerden Emrah Sarıgöl, "Biz iş makinesi sahipleri olarak bir araya geldik. Belediyemizin yönlendirmesiyle bölgeye hareket edeceğiz. Nerede ne görev verirlerse çalışmaya hazırız." dedi.