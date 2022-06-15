Çubuk'taki Süleyman Şah ilk ve ortaokulu öğrencileri, konser verdi Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallerden taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah ilk ve ortaokulu öğrencileri yıl sonu konseri verdi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal mahallerden taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah ilk ve ortaokulu öğrencileri yıl sonu konseri verdi. Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde öğrenciler, birbirinden önemli ezgileri başarıyla seslendirdi. Konsere, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, eğitim görevlileri ile öğrenci velilileri katıldı. Müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş, öğrencilerin kemanla ilk kez geçen yıl Ekim ayında tanıştığını ve ikinci konserlerini verdiğini belirtti. Kemanlar için Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür eden Şahinbaş, "Belediye Başkanımız tarafından okulumuza 24 keman alındı. Sonuç olarak güzel bir koro oluşturmuş olduk." diye konuştu. AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel Süleyman Şah Hisarcık Ankara Çubuk Güncel Haberler

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