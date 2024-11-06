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Çubuk'taki şehit ailelerinden Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

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Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve beraberindeki şehit aileleri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve beraberindeki şehit aileleri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Avan ve beraberindeki şehit aileleri, Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Demirbaş, ziyarette yaptığı konuşmada vatan için canlarını seve seve veren şehitlerin hatıralarına hürmet gösterdiklerini belirtti.

Kendileri için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Demirbaş, "Belediye, devlet olarak her zaman şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz ailelerinin sürekli yanındayız ve yanınızda olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Avan ise şehit yakınlarına ve gazilere verdiği destek ile gösterdiği ilgiden dolayı Demirbaş'a teşekkür ederek, kendilerinin yanında olmasının mutlu ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Avan, Demirbaş'a ilçedeki şehitlerin fotoğrafı ve Türk bayrağı olan pano hediye etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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