Çubuk'taki canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı - Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında kurban satışları başladı.

Çubuk-Şabanözü yolunda bulunan Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından satışa getirilen kurbanlıklarla doldu.

Yoğunluğun yaşandığı pazarda zaman zaman alıcı ile satıcı arasında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor.

Ankara Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut, gazetecilere, bu yıl kurban fiyatlarının canlı kilogram olarak 60-65 lira arasında değiştiğini belirtti.

İlerleyen günlerde satışlarda artış beklediklerini ifade eden Akbulut, şöyle devam etti:

"Bizim 2 bin 200 üyemiz bulunuyor. Bu üyelerimizin ellerinde 50 bine yakın hayvan bulunmaktadır. Diğer illerden gelecek kurbanlıklar ile küçükbaş hayvan sayılarıyla Ankara'da kurbanlık sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz. Şuan ki piyasayı gözlemlememize göre kurbanlık varlığında her hangi bir sıkıntı yoktur. Vatandaşlarımız istedikleri özellikte kurbanlıklara Ankara'nın her ilçesinde ulaşılabilir. Hisse olarak girecekler 4 bin 500 ile 6 bin arasında fiyatlara kurbanlık bulabilirler. Tüketicilerimize önerimiz kurban bayramını beklemeden seçerek erkenden almalarıdır."