Çubuk'ta Zincirleme Trafik Kazası: 26 Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Olay, iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada meydana geldi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel