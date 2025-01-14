Çubuk'ta Zincirleme Trafik Kazası: 26 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.